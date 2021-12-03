Экс-защитник «Барселоны» может усилить «Милан»

Тренерский штаб «Милана» озадачен травмой основного защитника команды Симона Кьяера. В связи с потерей датчанина «россонери» планируют выйти на трансферный рынок, чтобы найти ему замену.

Согласно данным Todofichajes, на прицел скаутов итальянского гранда попал колумбиец Йерри Мина, ранее поигравший за каталонскую «Барселону». С 2018 года и по сей день защитник выступает в чемпионате Англии за «Эвертон».

Стороны уже провели предварительные переговоры по трансферу. Миланский клуб хочет оформить аренду Мины с правом последующего выкупа.

На счету 27-летнего колумбийца шесть матчей в текущем розыгрыше АПЛ.