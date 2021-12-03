​Эвра прокомментировал приход Рангника в «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился мнением о смене тренера в клубе. После трёх игр в качестве временного рулевого клуб покинул Майкл Каррик. До конца сезона тренировать команду будет Ральф Рангник, который ранее покинул должность главы «Локомотива» по спорту и развитию.

«Майкл Каррик выступил очень хорошо. Все ждали, что Ральф Рангник станет спасителем – теперь у него есть команда, и пора действовать», - слова Эвра приводятся на сайте BBC со ссылкой на Amazon Prime.

Отметим, что под руководством Майкла Каррика «Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» (3:2) и «Вильярреал» (2:0), а также сыграл вничью с «Челси» (1:1).