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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ферран Торрес согласовал с «Барселоной» контракт на четыре года

03 Декабря 2021 • 09:37 Комментировать (1)

Испанский полузащитник Ферран Торрес, судя по всему, переходит из «Манчестер Сити» в каталонскую «Барселону». По сообщениям инсайдера Николо Скиры в «Твиттере», 21-летний вингер согласовал с «сине-гранатовыми» долгосрочный контракт.

Ферран вскоре поставит подпись под трудовым соглашением, рассчитанным до 2026 года. Трансфер будет оформлен в январе. Сумма сделки оценивается в 50 миллионов евро.

Торрес присоединился к английскому гранду летом прошлого года, однако не смог стать незаменимым игроком основного состава. В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги испанец забил два гола и сделал ассист в четырех встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ферран Торрес
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Комментарии (1)
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Pol-black
03 Декабря 2021 в 09:43
нап Барсе сейчас нужен, с учётом обилия травм.
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