Ферран Торрес согласовал с «Барселоной» контракт на четыре года

Испанский полузащитник Ферран Торрес, судя по всему, переходит из «Манчестер Сити» в каталонскую «Барселону». По сообщениям инсайдера Николо Скиры в «Твиттере», 21-летний вингер согласовал с «сине-гранатовыми» долгосрочный контракт.

Ферран вскоре поставит подпись под трудовым соглашением, рассчитанным до 2026 года. Трансфер будет оформлен в январе. Сумма сделки оценивается в 50 миллионов евро.

Торрес присоединился к английскому гранду летом прошлого года, однако не смог стать незаменимым игроком основного состава. В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги испанец забил два гола и сделал ассист в четырех встречах.