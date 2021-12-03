​Обамеянг высказался после поражения от «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался после гостевого поражения от «Манчестер Юнайтед» (2:3) в пятнадцатом туре чемпионата Англии.

«Мы разочарованы, потому что команда играла очень хорошо. Результат мог быть лучше. Нам нужно было быть более эффективными в защите и нападении и-за качества «Манчестер Юнайтед».

Я должен был реализовать свой момент, который, возможно, подарил бы нам очко. Я не сдамся и буду продолжать пытаться забивать.

По сравнению с матчем против «Ливерпуля» сегодня мы выступили лучше. Думаю, команда заслуживала большего», - сказал Обамеянг BBC.