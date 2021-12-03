«Манчестер Сити» готов включить своего футболиста в сделку по Райсу

Опорный хавбек сборной Англии Деклан Райс, права на которого принадлежат лондонскому «Вест Хэму», является одной из приоритетных трансферных целей руководства «Манчестер Сити», рапортует 90min.

«Горожане» планируют включить в сделку одного из своих футболистов, чтобы снизить стоимость трансфера Райса. Разменной монетой в этом переходе может стать защитник Натан Аке.

Ранее в СМИ сообщалось, что «молотобойцы» хотят выручить с трансфера своего лидера более 100 миллионов евро.

Деклан выступает за лондонский коллектив с июля 2017 года. Стороны связаны контрактными обязательствами до середины 2024 года.