​Игрок «Астон Виллы» попал в ДТП на территории школы

Защитник «Астон Виллы» Кортни Хаус перед игрой с «Манчестер Сити» попал в дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает The Sun, Lamborghini Urus V8 стоимостью в 200 тысяч фунтов под управлением 26-летнего футболиста врезался в забор школы. Свидетели рассказали, что Хаус был ошеломлён из-за случившегося – при ударе в автомобиле сработали подушки безопасности.

«Это удача, что никто не погиб. В другое время всё могло бы сложиться трагичнее, ведь около школы могли находиться дети», - рассказал Саббир Ахмед, чья дочь учится в этой школе.

Отмечается, что ДТП произошло за 25 минут до того, как ученики начали расходиться из школы по домам.

В сезоне 2021/2022 Кортни Хаус провёл шесть матчей и забил один гол.