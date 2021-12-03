«Челси» и «Бавария» могут обменяться топ-форвардами

В последнее время в прессе активно муссируется информация о возможном уходе польского нападающего Роберта Левандовски из мюнхенской «Баварии». Журналисты Football.London утверждают, что рассматривается вариант переезда 33-летнего голеадора на Туманный Альбион.

По сведениям издания, в подписании игрока заинтересован лондонский «Челси». «Пенсионеры» готовы устроить обмен форвардами с «Баварией». На «Стэмфорд Бридж» прибудет Левандовски, а в обратном направлении последует Тимо Вернер, которым ранее интересовались мюнхенцы.

Ранее также сообщалось о намерении Роберта перебраться в мадридский «Реал».