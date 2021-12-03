Стало известно, где Гвардиола может продолжить карьеру после «Манчестер Сити»

У испанского специалиста Хосепа Гвардиолы, ныне занимающего пост наставника «Манчестер Сити», появился неожиданный вариант продолжения карьеры. По данным 90min, тренер может продолжить карьеру в МЛС.

Руководство «горожан» планирует трудоустроить специалиста в клуб «Нью-Йорк Сити», который входит в концерн City Group.

В США Гвардиола может отправиться в 2023 году, когда у него истечет срок действия контракта с английским грандом. Пост главного тренера «Сити» испанец занимает с лета 2016 года.

Ранее Хосеп заявлял, что хотел бы в будущем поработать с национальной сборной.