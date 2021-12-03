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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стало известно, где Гвардиола может продолжить карьеру после «Манчестер Сити»

03 Декабря 2021 • 08:45 Комментировать (2)

У испанского специалиста Хосепа Гвардиолы, ныне занимающего пост наставника «Манчестер Сити», появился неожиданный вариант продолжения карьеры. По данным 90min, тренер может продолжить карьеру в МЛС.

Руководство «горожан» планирует трудоустроить специалиста в клуб «Нью-Йорк Сити», который входит в концерн City Group.

В США Гвардиола может отправиться в 2023 году, когда у него истечет срок действия контракта с английским грандом. Пост главного тренера «Сити» испанец занимает с лета 2016 года.

Ранее Хосеп заявлял, что хотел бы в будущем поработать с национальной сборной.

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Евро-Футбол.Ру,
Хосеп Гвардиола
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Reich83
03 Декабря 2021 в 09:25
с какой же национальной сборной он хотел поработать? Я думаю, вряд ли в Испанию его позовут. Он ведь ярый фанат независимости Каталонии
Pol-black
03 Декабря 2021 в 09:46
вряд ли кого это волнует. у них не настолько политизирован спорт.
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