Звёздный форвард «Манчестер Юнайтед» хочет перейти в «Барселону»

Каталонская «Барселона» может усилиться звездным нападающим Эдинсоном Кавани по завершении нынешнего сезона. Как сообщает The Times, 34-летний игрок намерен отработать свой контракт с «Манчестер Юнайтед» и присоединиться к «сине-гранатовым» следующим летом.

Опытный уругвайский бомбардир рассчитывает поиграть на высоком уровне еще минимум два года.

В текущем розыгрыше английского чемпионата Эдинсон провел пять матчей за «красных дьяволов». Нападающий записал себе в актив один результативный удар.

До переезда на «Олд Траффорд» Кавани поиграл за «Наполи» и «ПСЖ». Уругваец является лучшим голеадором в истории парижского клуба.