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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Звёздный форвард «Манчестер Юнайтед» хочет перейти в «Барселону»

02 Декабря 2021 • 13:58 Комментировать (1)

Каталонская «Барселона» может усилиться звездным нападающим Эдинсоном Кавани по завершении нынешнего сезона. Как сообщает The Times, 34-летний игрок намерен отработать свой контракт с «Манчестер Юнайтед» и присоединиться к «сине-гранатовым» следующим летом.

Опытный уругвайский бомбардир рассчитывает поиграть на высоком уровне еще минимум два года.

В текущем розыгрыше английского чемпионата Эдинсон провел пять матчей за «красных дьяволов». Нападающий записал себе в актив один результативный удар.

До переезда на «Олд Траффорд» Кавани поиграл за «Наполи» и «ПСЖ». Уругваец является лучшим голеадором в истории парижского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ando Loko
02 Декабря 2021 в 14:24
В нынешних реалиях Кавани отлично приживется.
Барса только строится, команде не хватает сильного форварда-завершителя, которым Кавани на 1.5-2 сезона вполне себе может стать.
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