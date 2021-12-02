Мата попал в сферу интересов трёх клубов

Атакующий полузащитник Хуан Мата близок к уходу из «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно. У 33-летнего вингера истекающий контракт с «красными дьяволами», поэтому он уже рассматривает различные варианты продолжения карьеры.

Согласно данным Todofichajes, Мата может остаться на Туманном Альбионе. Интерес к нему проявляет аутсайдер АПЛ «Ньюкасл». У Хуана также есть вариант трудоустройства на родине. Пригласить полузащитника в свои ряды намерен «Реал Сосьедад». Еще одним вектором продолжения карьеры испанца может стать Турция, где интерес к нему проявляет «Фенербахче».

Мата выступает за «МЮ» с 2014 года. В текущем сезоне АПЛ испанец на поле не выходил.