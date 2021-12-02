Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 276 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду будет вызван на допрос в прокуратуру по делу «Ювентуса»

02 Декабря 2021 • 12:56 Комментировать (1)

Португальский форвард Криштиану Роналду будет допрошен прокуратурой Турина по делу о сфальсифицированной финансовой отчетности «Ювентуса». Об этом рапортует La Gazzetta dello Sport.

Источник отмечает, что финансовые данные сотрудничества 36-летнего игрока со «старой синьорой» являются важной частью расследования.

Ранее в СМИ сообщалось, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» мог получать выплаты от «бьянконери» в период локдауна.

В летнее трансферное окно Криштиану покинул «Ювентус» и перебрался в «Манчестер Юнайтед», подписав двухлетнее трудовое соглашение.

Роналду и ещё шестеро звёздных игроков могут покинуть «Манчестер Юнайтед»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Alex1972
02 Декабря 2021 в 13:02
Вот там ему за его"рекорды" и вручат золотые нары.... Factos... А-ха-ха-ха-ха...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
02.12  22:30 Тоттенхэм ... Брентфорд 1.68 3.95 5.2
02.12  23:15 Манчестер Юнайтед ... Арсенал 2.16 3.6 3.35
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Декабря
13:34 · Англия. Премьер-лига
Мата попал в сферу интересов трёх клубов
12:56 · Англия. Премьер-лига
Роналду будет вызван на допрос в прокуратуру по делу «Ювентуса» 1
12:39 · Англия. Премьер-лига
Раскрыта сумма, которую «Манчестер Юнайтед» придётся потратить на Холанна
12:11 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола назвал лучшего футболиста АПЛ 3
11:32 · Англия. Премьер-лига
Салах рассказал о своих целях на сезон
11:26 · Англия. Премьер-лига
Линекер оценил игру Салаха 1
10:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» выплатит Рангнику огромный бонус, если он приведёт в клуб Холанна
10:10 · Англия. Премьер-лига
Рангник обозначил трансферную цель «Манчестер Юнайтед»
10:03 · Англия. Премьер-лига
Каскарино: «Вернер - такое же разочарование для «Челси», как и Фернандо Торрес»
09:45 · Англия. Премьер-лига
Салах не захотел отвечать на вопрос об итогах голосования за «Золотой мяч» 3
09:38 · Англия. Премьер-лига
Бенитес близок к увольнению из «Эвертона»
08:58 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» установил два рекорда АПЛ
08:39 · Англия. Премьер-лига
Роналду показал, как парится в сауне 1 видео
08:30 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший центральный защитник мира по версии ESPN
08:21 · Англия. Премьер-лига
Яя Туре замечен в расположении «Тоттенхэма»
Все новости
Рекомендуем