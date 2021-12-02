Роналду будет вызван на допрос в прокуратуру по делу «Ювентуса»

Португальский форвард Криштиану Роналду будет допрошен прокуратурой Турина по делу о сфальсифицированной финансовой отчетности «Ювентуса». Об этом рапортует La Gazzetta dello Sport.

Источник отмечает, что финансовые данные сотрудничества 36-летнего игрока со «старой синьорой» являются важной частью расследования.

Ранее в СМИ сообщалось, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» мог получать выплаты от «бьянконери» в период локдауна.

В летнее трансферное окно Криштиану покинул «Ювентус» и перебрался в «Манчестер Юнайтед», подписав двухлетнее трудовое соглашение.

Роналду и ещё шестеро звёздных игроков могут покинуть «Манчестер Юнайтед»