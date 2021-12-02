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Раскрыта сумма, которую «Манчестер Юнайтед» придётся потратить на Холанна

02 Декабря 2021 • 12:39 Комментировать

Трансфер норвежского центрфорварда Эрлинга Холанна – одна из первостепенных задач немецкого специалиста Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед». Об этом рапортуют журналисты испанского портала Sport.es.

Наставник имеет хорошие отношения с агентом игрока Мино Райолой, а также знаком с отцом футболиста. Ранее сообщалось, что манкунианский гранд выплатит Рангнику десять миллионов премиальных, если у него получится осуществить трансфер Холанна.

По данным источника, уже в зимнее трансферное окно манкунианцы сделают первое предложение «Боруссии», которое составит 75 миллионов евро. В ходе переговоров оно может увеличиться до 118 миллионов. Помимо этого, «МЮ» должен будет заплатить 60 миллионов комиссионных отцу и агенту нападающего.

Что касается оклада, то требование Эрлинга – 25-30 миллионов за сезон.

Роналду и ещё шестеро звёздных игроков могут покинуть «Манчестер Юнайтед»

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрлинг Холанн
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