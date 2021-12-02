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«Манчестер Юнайтед» выплатит Рангнику огромный бонус, если он приведёт в клуб Холанна

02 Декабря 2021 • 10:45 Комментировать

Руководство «Манчестер Юнайтед» надеется выиграть борьбу за норвежского голеадора Эрлинга Холанна, выступающего в немецком чемпионате за дортмундскую «Боруссию».

Как сообщает Todofichajes, английский гранд надеется на помощь нового тренера команды Ральфа Рангника в переговорах. Немецкий специалист хорошо знаком с норвежским футболистом и его семьей. Именно по инициативе Рангника скандинавского бомбардира пригласили в «Зальцбург», откуда он затем перешел в «Боруссию».

Если наставнику удастся перевезти Эрлинга на «Олд Траффорд», он получит солидный бонус. Манкунианцы вознаградят тренера десятью миллионами евро.

Роналду и ещё шестеро звёздных игроков могут покинуть «Манчестер Юнайтед»

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Эрлинг Холанн
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