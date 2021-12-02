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Роналду и ещё шестеро звёздных игроков могут покинуть «Манчестер Юнайтед»

02 Декабря 2021 • 10:25 Комментировать (5)

С приходом нового тренерского штаба в «Манчестер Юнайтед» грядет масштабная перестройка. По сообщениям журналистов таблоида The Sun, новый наставник команды Ральф Рангник намерен серьезно освежить состав «красных дьяволов».

Немецкий специалист может указать на дверь многим звездным футболистам, в том числе и португальцу Криштиану Роналду. Помимо 36-летнего бомбардира клуб может попрощаться с Эдинсоном Кавани, Неманьей Матичем, Полем Погба, Давидом де Хеа, Маркусом Рэшфордом и Люком Шоу.

63-летний специалист был назначен наставником «МЮ» 29 ноября. Он подписал контракт до окончания сезона-2021/2022. У руля команды Рангник сменил Уле Гуннара Сульшера, уволенного за неудовлетворительные результаты.

Рангник обозначил трансферную цель «Манчестер Юнайтед»

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Давид Де Хеа Эдинсон Кавани Поль Погба Люк Шоу
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Комментарии (5)
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Spirit
02 Декабря 2021 в 11:04
Я так понимаю, что МЮ не скоро вернется в ЛЧ!?
АнтиУкр
02 Декабря 2021 в 10:57
Из перечисленных Шоу и Рэшфорда я бы оставил ,остальные сбитые лётчики уже .Если он хочет из МЮ сделать Лейпциг ,в одном это хорошо ,игра команды будет интересной и атакующей .Но вот на счёт стабильности большие вопросы...
Кришна
02 Декабря 2021 в 10:47
ща еще одну команду развалит... че-то вообще не удивляет этот тип...
Snk6565
02 Декабря 2021 в 10:39
Продать ваще всех и выкупить весь ред булл...такое ощущение, что этот еще более попдывший мозгом...локомотив плохо на психическом здоровье сказывается
Nebarsabarsenet
02 Декабря 2021 в 10:31
Ещё надо Тимо Вернера забрать и получится РБ Лейпциг))))
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02.12  22:30 Тоттенхэм ... Брентфорд 1.68 3.95 5.2
02.12  23:15 Манчестер Юнайтед ... Арсенал 2.16 3.6 3.35
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