Роналду и ещё шестеро звёздных игроков могут покинуть «Манчестер Юнайтед»

С приходом нового тренерского штаба в «Манчестер Юнайтед» грядет масштабная перестройка. По сообщениям журналистов таблоида The Sun, новый наставник команды Ральф Рангник намерен серьезно освежить состав «красных дьяволов».

Немецкий специалист может указать на дверь многим звездным футболистам, в том числе и португальцу Криштиану Роналду. Помимо 36-летнего бомбардира клуб может попрощаться с Эдинсоном Кавани, Неманьей Матичем, Полем Погба, Давидом де Хеа, Маркусом Рэшфордом и Люком Шоу.

63-летний специалист был назначен наставником «МЮ» 29 ноября. Он подписал контракт до окончания сезона-2021/2022. У руля команды Рангник сменил Уле Гуннара Сульшера, уволенного за неудовлетворительные результаты.

Рангник обозначил трансферную цель «Манчестер Юнайтед»