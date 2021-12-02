Рангник обозначил трансферную цель «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» планирует усилить оборонительную линию в январское трансферное окно. По сообщениям журналистов Sportbild, в поле зрения манкунианского гранда попал защитник Норди Мукиеле, ныне играющий в немецкой Бундеслиге за «РБ Лейпциг».

Источник отмечает, что в приобретении француза лично заинтересован новый рулевой «красных дьяволов» Ральф Рангник. Специалист давно следит за выступлениями Мукиеле и впечатлен его игровыми качествами.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Норди составляет 25 миллионов евро.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Мукиеле со стороны мадридского «Реала».