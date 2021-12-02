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Каскарино: «Вернер - такое же разочарование для «Челси», как и Фернандо Торрес»

02 Декабря 2021 • 10:03 Комментировать

Экс-игрок лондонского «Челси» Тони Каскарино поделился мнением о немецком нападающем Тимо Вернере.

«Челси» был обязан побеждать «Юнайтед», однако у команды есть проблема – Вернер. У руководства «пенсионеров» хватает денег, поэтому они могут заменить его. Трансфер Тимо Вернера – это такое же разочарование для лондонцев, как и Фернандо Торрес», - приводит слова Каскарино AS.

25-летний немецкий бомбардир перешел в «Челси» из «РБ Лейпцига» летом прошлого года. Контракт между сторонами рассчитан до окончания сезона-2024/2025.

В текущем сезоне АПЛ форвард забил лишь один гол в восьми встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тони Каскарино Тимо Вернер
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