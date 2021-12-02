«Ливерпуль» установил два рекорда АПЛ

В поединке 14-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» встречался с «Эвертоном». Подопечные Юргена Клоппа легко разобрались с соседями, разгромив соперника со счетом 4:1.

Как сообщает Opta, «красные» стали авторами сразу двух рекордов чемпионата Англии. Мерсисайдский гранд забивает в 18 поединках кряду не менее двух мячей. «Ливерпуль» превзошел достижение «Сандерленда», датированное 1926 годом.

Кроме того, команда Клоппа в 14 гостевых матчах подряд забивает не меньше двух голов. «Ливерпуль» улучшил рекорд «Престона», установленный в далеком в сезоне-1888/1889.