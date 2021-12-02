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Роналду показал, как парится в сауне видео

02 Декабря 2021 • 08:39 Комментировать

36-летний звездный нападающий Криштиану Роналду, правами на которого в настоящий момент владеет английский гранд «Манчестер Юнайтед», опубликовал очередное видео в своем инстаграм-аккаунте.

В сторис опытный футболист продемонстрировал, как принимает сауну.

Криштиану перешел в стан «красных дьяволов» из туринского «Ювентуса» минувшим летом. Бомбардир заключил с манкунианцами двухлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации.

Напомним, что по итогам голосования за «Золотой мяч» португалец занял лишь шестое место. Он впервые с 2010 года оказался вне тройки лучших.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду
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