36-летний звездный нападающий Криштиану Роналду, правами на которого в настоящий момент владеет английский гранд «Манчестер Юнайтед», опубликовал очередное видео в своем инстаграм-аккаунте.

В сторис опытный футболист продемонстрировал, как принимает сауну.

Криштиану перешел в стан «красных дьяволов» из туринского «Ювентуса» минувшим летом. Бомбардир заключил с манкунианцами двухлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации.

Напомним, что по итогам голосования за «Золотой мяч» португалец занял лишь шестое место. Он впервые с 2010 года оказался вне тройки лучших.