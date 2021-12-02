36-летний звездный нападающий Криштиану Роналду, правами на которого в настоящий момент владеет английский гранд «Манчестер Юнайтед», опубликовал очередное видео в своем инстаграм-аккаунте.
В сторис опытный футболист продемонстрировал, как принимает сауну.
Криштиану перешел в стан «красных дьяволов» из туринского «Ювентуса» минувшим летом. Бомбардир заключил с манкунианцами двухлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации.
Напомним, что по итогам голосования за «Золотой мяч» португалец занял лишь шестое место. Он впервые с 2010 года оказался вне тройки лучших.
Que que rolou aqui, CR7!? #CR7
Crédito: @Cristiano pic.twitter.com/iML2SSGx6o
— TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) November 30, 2021