Назван лучший центральный защитник мира по версии ESPN

Эксперты телеканала ESPN представили очередной футбольный рейтинг по итогам уходящего года. В этот раз заокеанские журналисты назвали лучших центральных защитников мира.

Первое место в рейтинге занял защитник сборной Португалии Рубен Диаш, выступающий на клубном уровне за английский «Манчестер Сити».

Вторым стал бразильский футболист Маркиньос, который играет в чемпионате Франции за столичный «ПСЖ». Тройку сильнейших защитников мира замкнул итальянский ветеран Джорджо Кьеллини из туринского «Ювентуса».

В начале этой недели был объявлен обладатель «Золотого мяча». Награду в седьмой раз получил аргентинец Лионель Месси.