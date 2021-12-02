Яя Туре замечен в расположении «Тоттенхэма»

Известный в прошлом полузащитник Яя Туре, поигравший за каталонскую «Барселону» и «Манчестер Сити», был замечен на тренировочной базе одного из клубов английской Премьер-лиги. Речь идет о лондонском «Тоттенхэме».

Согласно сведениям журналистов Football.london, начинающий футбольный специалист проходит стажировку в академии столичного коллектива. Туре сейчас нацелен на получение тренерской лицензии категории «А».

Напомним, что ивуариец объявил о завершении игровой карьеры в прошлом году. После этого Туре отметился работой в донецком «Олимпике» и грозненском «Ахмате».