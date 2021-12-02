«Вест Хэм» и «Брайтон» в шестой раз подряд сыграли вничью

В 14-м туре Премьер-лиги «Вест Хэм» мог упрочить свои позиции в топ-4. «Молотобойцы» принимали «Брайтон» и вели в счете на протяжении 84 минут после розыгрыша углового и удара в упор от Томаша Соучека. Игра получилась примерно равной с подавляющим перевесом гостей в контроле мяча. Их старания отыграться увенчались успехом после эффектного удара в падении через себя от Нила Мопе - 1:1.

Это шестая ничья подряд в матчах этих команд после 2:2, 1:1, 3:3, 2:2 и 1:1. «Вест Хэм» вышел на чистое четвертое место (22 очка).

В параллельном матче по нулям сыграли «Вулверхэмтон» и «Бёрнли».