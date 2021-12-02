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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вест Хэм» и «Брайтон» в шестой раз подряд сыграли вничью

02 Декабря 2021 • 00:28 Комментировать
Вест Хэм
1:1
Брайтон
окончен

В 14-м туре Премьер-лиги «Вест Хэм» мог упрочить свои позиции в топ-4. «Молотобойцы» принимали «Брайтон» и вели в счете на протяжении 84 минут после розыгрыша углового и удара в упор от Томаша Соучека. Игра получилась примерно равной с подавляющим перевесом гостей в контроле мяча. Их старания отыграться увенчались успехом после эффектного удара в падении через себя от Нила Мопе - 1:1.

Это шестая ничья подряд в матчах этих команд после 2:2, 1:1, 3:3, 2:2 и 1:1. «Вест Хэм» вышел на чистое четвертое место (22 очка).

В параллельном матче по нулям сыграли «Вулверхэмтон» и «Бёрнли».

Протокол игры  
Вест Хэм 1:1 Брайтон
(1:0) Соучек Томаш 5'    
    89' Мопе Нил (1:1)
Фабьянски Лукаш Цоуфал Владимир Доусон Крэйг Зума Курт Джонсон Бен Соучек Томаш Райс Деклан Боуэн Джаррод Форнальс Пабло   77' (Масуаку Артур (   77') Бенрахма Саид   76' (Лансини Мануэль (   76') Антонио Майкл
Запасные: Ноубл Марк Крал Алекс Влашич Никола Диоп Исса Ярмоленко Андрей Ареола Альфонс
Санчес Роберт Вельтман Йоел   70' (Лемпти Тарик (   70') Уэбстер Адам   36' (Даффи Шейн (   36') Данк Льюис Кукурелья Марк Биссума Ив Модер Якуб Сармиенто Джереми   13' (Марч Соломон (   13') Лаллана Адам Троссар Леандро Мопе Нил   90'
Запасные: Мвепу Энок Бёрн Дэн Гросс Паскаль Макаллистер Алексис Стил Джейсон Локадия Юрген
01 декабря. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
Протокол игры  
Вулверхэмптон 0:0 Бёрнли
Са Жозе Килман Макс   86' Коди Конор Саисс Ромен Семеду Нелсон Дендонкер Леандер Моутинью Жоау Аит-Нури Раян Траоре Адама Хи-Чан Хван   18'   84' (Тринкан Франсишку (   84') Хименес Рауль
Запасные: Моуленд Луи Кэмпбелл Чем Хувер Ки-Джана Кандл Люк Силва Фабио Буэно Уго Радди Джон
Поуп Ник Лоутон Мэттью   18' Коллинз Натан Ми Бен   7' Тэйлор Чарли Гудмундссон Йоханн   72' (Выдра Матей (   72') Браунхилл Джош Корк Джек Макнил Дуайт Вуд Крис   59' (Родригес Джей (   59'   64') Корне Максвелл   85' (Леннон Аарон (   85')
Запасные: Томас Бобби Питерс Эрик Норрис Уилл Хенесси Уэйн Робертс Коннор II Лонг Кевин
01 декабря. Стадион "Молинью".

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Бёрнли Вест Хэм Брайтон
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окончен Саутгемптон 2:2 Лестер
окончен Вест Хэм 1:1 Брайтон
окончен Уотфорд 1:2 Челси
окончен Вулверхэмптон 0:0 Бёрнли
окончен Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити
окончен Эвертон 1:4 Ливерпуль
02.12  22:30 Тоттенхэм ... Брентфорд 1.68 3.95 5.2
02.12  23:15 Манчестер Юнайтед ... Арсенал 2.16 3.6 3.35
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