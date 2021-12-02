«Вест Хэм» и «Брайтон» в шестой раз подряд сыграли вничью

В 14-м туре Премьер-лиги «Вест Хэм» мог упрочить свои позиции в топ-4. «Молотобойцы» принимали «Брайтон» и вели в счете на протяжении 84 минут после розыгрыша углового и удара в упор от Томаша Соучека. Игра получилась примерно равной с подавляющим перевесом гостей в контроле мяча. Их старания отыграться увенчались успехом после эффектного удара в падении через себя от Нила Мопе - 1:1.
Это шестая ничья подряд в матчах этих команд после 2:2, 1:1, 3:3, 2:2 и 1:1. «Вест Хэм» вышел на чистое четвертое место (22 очка).
В параллельном матче по нулям сыграли «Вулверхэмтон» и «Бёрнли».
Протокол игры
|(1:0) Соучек Томаш 5'
|89' Мопе Нил (1:1)
Фабьянски Лукаш • Цоуфал Владимир • Доусон Крэйг • Зума Курт • Джонсон Бен • Соучек Томаш • Райс Деклан • Боуэн Джаррод • Форнальс Пабло 77' ( Масуаку Артур ( 77') • Бенрахма Саид 76' ( Лансини Мануэль ( 76') • Антонио Майкл
Запасные: Ноубл Марк • Крал Алекс • Влашич Никола • Диоп Исса • Ярмоленко Андрей • Ареола Альфонс
Санчес Роберт • Вельтман Йоел 70' ( Лемпти Тарик ( 70') • Уэбстер Адам 36' ( Даффи Шейн ( 36') • Данк Льюис • Кукурелья Марк • Биссума Ив • Модер Якуб • Сармиенто Джереми 13' ( Марч Соломон ( 13') • Лаллана Адам • Троссар Леандро • Мопе Нил 90'
Запасные: Мвепу Энок • Бёрн Дэн • Гросс Паскаль • Макаллистер Алексис • Стил Джейсон • Локадия Юрген
01 декабря. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
Протокол игры
|Вулверхэмптон
|0:0
|Бёрнли
Са Жозе • Килман Макс • 86'Коди Конор • Саисс Ромен • Семеду Нелсон • Дендонкер Леандер • Моутинью Жоау • Аит-Нури Раян • Траоре Адама • Хи-Чан Хван 18' 84' ( Тринкан Франсишку ( 84') • Хименес Рауль
Запасные: Моуленд Луи • Кэмпбелл Чем • Хувер Ки-Джана • Кандл Люк • Силва Фабио • Буэно Уго • Радди Джон
Поуп Ник • Лоутон Мэттью • 18'Коллинз Натан • Ми Бен • 7'Тэйлор Чарли • Гудмундссон Йоханн 72' ( Выдра Матей ( 72') • Браунхилл Джош • Корк Джек • Макнил Дуайт • Вуд Крис 59' ( Родригес Джей ( 59' ) • 64'Корне Максвелл 85' ( Леннон Аарон ( 85')
Запасные: Томас Бобби • Питерс Эрик • Норрис Уилл • Хенесси Уэйн • Робертс Коннор II • Лонг Кевин
01 декабря. Стадион "Молинью".