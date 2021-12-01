Настроение вверх: Самые милые футбольные моменты осени

Завершилась осень, а это значит, что пришло время поднять настроение к Новому году. Предлагаем вашему вниманию самые милые события минувшей осени из мира футбола.

Бесплатные джерси каждому болельщику

Этот отбор на ЧМ Германия прошла ожидаемо стабильно. Команда Ханса Флика была первой сборной, получившей путёвки в Катар, причём, ещё до ноябрьского перерыва. Так что поединки с Лихтенштейном и Арменией никакого турнирного соперничества для немцев не несли. Поэтому нужно было постараться, чтобы собрать в дождливый вольфсбургский вечер болельщиков на матч с, мягко говоря, слабым Лихтенштейном! Перфоманс немцев начался ещё до начала самого матча.

Дело в том, что Федерация футбола Германии решила подарить каждому пришедшему на стадион фанату футболку сборной, о чем сообщила в своих социальных сетях. Надо отметить, что ход вполне удался! 26 тысяч на 30-тысячной арене в игре с «еле дышащим» соперником — весьма неплохо!

Правда, фанаты быстро догадались, что «разбор» старой коллекции футболок — ход коммерческий, да и джерси размера L — это лишь отличный сувенир, не более (средний рост взрослого немца — 188 см). Но кто об этом вспоминает, когда сборная забивает 9 безответных мячей?

Дебют блогера в профессиональном футболе

Профессия «блогер», если она уже сформировалась как таковая, вряд ли вызывает у читателя хоть какой-то приятный ассоциативный ряд. Скорее, наоборот. Но не всё так плохо. Есть и те, что своим примером показывают — даже в 28 лет можно дебютировать в профессиональном футболе.

Так, Евгений Спиряков, снимавший ролики про свой путь до игр на профессиональном уровне (были несколько сборов с «Уралом», просмотры в клубы ФНЛ-2), смог достичь желаемого лишь год спустя начала своего цикла. 22 сентября этого года — первый выход в Кубке России за ногинское «Знамя» против самарских «Крыльев». К сожалению, матч станет историческим не только из-за появления Евгения: гости из Самары забили 10 безответных мячей в ворота команды, где играют Павлюченко, Шишкин и Янбаев. Это антирекорд соревнования! Спиряков, выйдя на замену практически под самую концовку, пропустил 3.

После этого футболист-блогер появился на поле лишь на днях, в игре против «Кванта» в ФНЛ-2. И то: лишь на несколько минут. Но вряд ли это имеет значение, когда ты в погоне за такой мечтой!

Футболист-электрик в Кубке Англии

Все мы слышали, что футбол на туманном альбионе — один из самых колоритных во всём мире. И очередной случай в «подземелье» футбола на островах — тому доказательство!

Самое начало Кубка Англии. По традиции, в 1-ом раунде играют команды из полупрофессиональных лиг. Вряд ли хотя бы один, даже глубочайший ценитель английского футбола говорил бы об этом этапе турнира, если бы не один примечательный случай.

В матче между «Марина» и «Дастон» из местных региональных лиг произошло практически непоправимое; стоило только начаться второму тайму, как прожектора стадиона отключились на более чем 40 минут! Однако Фил Тернбулл — или Иньеста, как любя его называют фанаты «Дастона», — был не согласен с таким исходом матча. Он привёл освещение стадиона в порядок, игра продолжилась, а его «Данстон», против всей справедливости, обиднейше уступил в серии пенальти. Вот и спасай матчи после этого!

Благотворительность для девочки-сироты

На днях в небольшом итальянском городке Сассуоло произошла трагедия, словно из книг Стивена Кинга. 38-летний Набиль Дахри убил свою бывшую подругу, 43-летнюю Элизу Мулас и двух своих детей. Вскоре, сам покончил с собой. Жива осталась лишь 11-летняя дочь — девочка в это время была в школе.

Одноимённый клуб просто не мог пройти мимо такой трагедии. Женская команда «Сассуоло» решила, что передаст часть прибыли от предстоящей игры с туринским «Ювентусом» маленькой девочке. А мужская команда чёрно-зелёных объявила, что 1 евро с каждого проданного билета в домашнем матче против «Кальяри» отдаст в фонд, помогающей школьнице. Клуб увеличит эту сумму с помощью инициатив сторонних благотворительных организаций. Конечно, деньги не помогут девочке забыть такое страшное происшествие, но и лишними едва ли будут.

Предложение руки и сердца прямо во время матча

Вообще, звать замуж на футбольном поле — этакая классика жанра в футболе. Так делали многие, да и вряд ли эта милая тенденция когда-нибудь остановится. Но по обыкновению это романтическое таинство проводили либо после игры, либо до её начала. Однако абсолютно неудивительно, что именно в Италии пошли ещё дальше — прямо по ходу встречи!

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Джузеппе Фелла не так часто баловал фанатов «Палермо» в этом сезоне своими забитыми мячами. Всего 3 за полтора десятка игр. Но вот один из них — рядовой для клуба — стал самым памятным для самого форварда. Всё потому, что Фелла, забивший свой редкий гол в ворота «Потенца», окрылённо подбежал к своей девушке, сняв игровую футболку — а под футболкой крылась ещё одна майка! «Ты выйдешь за меня?», — гласила надпись на ней. Как девушка могла отказать? Хоть «Палермо» в тот вечер и выиграл, вряд ли Джузеппе поехал отмечать победу вместе с командой.

Марсель АРЗУМАНЯН