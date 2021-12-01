Ральф Рангник пока не может находиться на тренерском мостике «Манчестер Юнайтед» из-за отсутствия рабочей визы, но немец, который в конце сезона перейдёт на должность консультанта клуба, уже активно работает над планами по трансферам.

Журналист Sport Bild Кристиан Фальк посредством своей странички в «Твиттере» поделился целой серией новостей о планах Ральфа Рангника. Самая громкая новость заключается в том, что немец будет пытаться привести в «Манчестер Юнайтед» Эрлинга Холанна. В своё время Рангник поспособствовал переходу норвежца в «Ред Булл Зальцбург». Отмечается, что тренер близок к отцу талантливого игрока.

Также Ральф Рангник нацелен на Тимо Вернера («Челси»), Кристофера Нкунку и Амаду Хайдара (оба - «РБ Лейпциг).