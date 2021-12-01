​Перишич рассматривает вариант с возвращением в АПЛ

Иван Перишич обсуждает с «Интером» продление контракта. Действующий трудовой договор 32-летнего хорвата истекает в конце сезона. Впрочем, у полузащитника есть и другие варианты продолжения карьеры. Как сообщает Sport1, Перишич может оказаться в Премьер-лиге Англии - подписать игрока может «Тоттенхэм».

Лондонскую команду недавно возглавил Антонио Конте, который работал с Иваном Перишичем в прошлом сезоне. Итальянский тренер и хорватский хавбек могут воссоединиться в обозримом будущем.

В сезоне 2021/2022 Иван Перишич провёл за «Интер» 17 матчей. В них хорват забил 3 гола и отдал 2 результативных паса на партнёров.