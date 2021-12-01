​Грилиш вспомнил, как мог перейти в «Манчестер Юнайтед»

Летом 2021 года Джек Грилиш сменил «Астон Виллу» на «Манчестер Сити». Годом ранее хавбек мог оказаться в «Манчестер Юнайтед», о чём он теперь вспомнил.

«Я реально был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», но в конце концов этого не произошло. Мы проводили игру с «МЮ» в рамках предсезонки в субботу, и я не должен был играть в кубковой игре с «Бёртоном» [в сентябре 2020 года]. Но после игры с «Юнайтед» я сказал директору клуба и агенту: «Если не уйду, подпишу новый контракт». Во вторник утром я подписал контракт и в тот день уже играл», - рассказал Грилиш Daily Telegraph.

Стоит сказать, что в контракте Джека Грилиша с «Астон Виллой» были прописаны отступные – 100 миллионов фунтов.