«Ливерпуль» поборется за игрока «Барселоны»

В английском чемпионате проявляют интерес к защитнику каталонской «Барселоны» Рональду Араухо. По сообщениям журналистов Sport.es, очередным претендентом на 22-летнего уругвайского футболиста стал «Ливерпуль».

Мерсисайдский клуб готов побороться за игрока с лондонским «Челси», ранее заявившим об интересе к защитнику.

Араухо связан контрактными обязательствами с «сине-гранатовыми» до середины 2023 года. Трансферная стоимость уругвайца оценивается в 25 миллионов евро.

В сезоне-2021/2022 Рональд повел за «Барселону» 14 поединков и отметился одним забитым мячом.