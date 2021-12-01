​Телохранители Роналду находятся под следствием

Братья близнецы Серхио и Хорхе Рамальейро работают в охране футболиста «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Перед тем, как начать работать на звёздного форварда, братья ушли в неоплачиваемый отпуск из подразделения личной охраны португальской полиции, который занимается охраной политиков и судей. Теперь Серхио и Хорхе оказались под следствием – их обвиняют в нелегальной работе. Об этом рассказывает The Sun со ссылкой на португальскую газету Observador.

Стоит сказать, что Серхио и Хорхе Рамальейро в своё время были солдатами и служили в Афганистане в элитном подразделении спецназа.