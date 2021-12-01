Названы два фаворита на трансфер Холанна

Звездный норвежец Эрлинг Холанн близок к уходу из дортмундской «Боруссии». В зимнее трансферное окно «шмелям», возможно, удастся сохранить своего лидера, а вот летом за него развернется настоящая битва.

Многие европейские гранды заинтересованы в трансфере 21-летнего голеадора. По данным журналистов Football Daily, есть два топ-клуба, которые опережают конкурентов. Речь идет о французском «ПСЖ» и «Манчестер Сити», которые имеют очень богатых владельцев, а потому могут без проблем выделить большие деньги на трансфер скандинава.

«Горожане» подыскивают центрфорварда после ухода Серхио Агуэро, а парижане видят в Холанне замену Килиану Мбаппе, мечтающему о переходе в мадридский «Реал».