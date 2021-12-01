«Арсенал» претендует на экс-форварда «Интера»

Бразильский нападающий Габигол, известный в Европе по выступлениям за миланский «Интер», может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. Об этом рапортуют журналисты 90min.

По информации источника, сразу несколько представителей английской Премьер-лиги проявляют интерес к 25-летнему исполнителю. В списке претендентов на форварда фигурируют лондонский «Арсенал», бирмингемская «Астон Вилла», «Эвертон» и «Ньюкасл».

«Фламенго», владеющий правами на голеадора, планирует выручить с его трансфера около 35 миллионов евро.

В текущем сезоне нападающий забил 29 голов в 41 поединке.