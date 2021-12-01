«Челси» не предлагал Жоржиньо новый контракт

Лондонский «Челси» пока не начал переговоры с итальянским полузащитником Жоржиньо о подписании нового трудового соглашения. Об этом поведал представитель футболиста Жоау Сантос.

«Пока не было общения по этому поводу. Думаю, переговоры с клубом должны начаться в ближайшие пару месяцев», - приводятся слова агента в твиттер-аккаунте инсайдера Фабрицио Романо.

Действующий трудовой договор полузащитника с английским грандом рассчитан до середины 2023 года. В составе «пенсионеров» итальянец выступает с 2018 года.

Напомним, что Жоржиньо занял третье место в голосовании за «Золотой мяч».