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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» не предлагал Жоржиньо новый контракт

01 Декабря 2021 • 09:45 Комментировать

Лондонский «Челси» пока не начал переговоры с итальянским полузащитником Жоржиньо о подписании нового трудового соглашения. Об этом поведал представитель футболиста Жоау Сантос.

«Пока не было общения по этому поводу. Думаю, переговоры с клубом должны начаться в ближайшие пару месяцев», - приводятся слова агента в твиттер-аккаунте инсайдера Фабрицио Романо.

Действующий трудовой договор полузащитника с английским грандом рассчитан до середины 2023 года. В составе «пенсионеров» итальянец выступает с 2018 года.

Напомним, что Жоржиньо занял третье место в голосовании за «Золотой мяч».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Жоржиньо
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