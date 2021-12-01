​Роналду оставил комментарий к публикации о том, что Месси не заслужил «Золотой мяч»

На одной из страничек в «Инстаграме», посвящённой таланту Криштиану Роналду, появилась публикация по поводу вручения «Золотого мяча» Лионелю Месси. Речь идёт о страничке @cr7.o_lendario.

В публикации перечисляются достижения Криштиану Роналду в 2021 году. Подчёркивается, что португалец мог бы бороться за «Золотой мяч» с Робертом Левандовски. Что касается Лионеля Месси, то качество его выступлений, напротив, ставится под сомнение.

«Чтобы Роналду дали «Золотой мяч», он должен быть бесспорно лучшим, на 300%. С Месси всё наоборот – он может провести скромный сезон, и ему всегда найдут способ вручить приз. Воровство. Грязь. Стыд. Просто прискорбно», - говорится в публикации.

«У любого человека с достаточным уровнем интеллекта есть понимание того, кто на самом деле заслуживал «Золотой мяч». Получать награды, не заслуживая их, - ложное счастье. Криштиану Роналду всегда будет лучшим в истории», - отмечает автор.

Самое интересное, что комментарий под этой публикацией оставил сам Криштиану Роналду.

«Факты», - написал Роналду и добавил смайл с пальцем вверх.