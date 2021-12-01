​Статистика предрекает «Ньюкаслу» вылет из АПЛ

Не так давно «Ньюкасл» получил новых богатых владельцев, но говорить о том, что в Англии появится новый топ-клуб, ещё очень рано. В настоящий момент задача «сорок» куда более приземлённая, чем трофеи, и задача эта следующая – не вылететь из элитного дивизиона.

В четырнадцати прошедших турах Премьер-лиги «Ньюкасл» не отпраздновал ни одной победы, набрав семь очков посредством ничьих.

Как сообщает Sky Sports, в эпоху Премьер-лиги, которая берёт отсчёт 1992 году, лишь три раза команда проводила четырнадцать стартовых туров без побед. Все эти команды – «Суиндон» (1993/1994), «КПР» (2012/2013) и «Шеффилд Юнайтед» (2020/2021) – в итоге вылетали из элитного дивизиона.