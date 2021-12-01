ESPN назвал тройку лучших тренеров мира

Эксперты телеканала ESPN составили очередной футбольный рейтинг. На этот раз журналисты определили лучших тренеров мира по итогам уходящего года.

Лучшим наставником был признан немец Томас Тухель, работающий в лондонском «Челси». После его прихода в английский топ-клуб игра команды серьезно преобразилась. Под руководством Томаса «пенсионеры» в прошлом сезоне неожиданно для многих стали триумфаторами Лиги чемпионов.

Второе место в рейтинге занял главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который привел «горожан» к очередному триумфу в АПЛ.

Топ-3 замкнул итальянец Роберто Манчини. Под его руководством «скуадра адзурра» выиграла золото на Евро-2020.