«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться звёздными игроками

Бразильский хавбек Филиппе Коутиньо не нужен каталонской «Барселоне». «Сине-гранатовые» хотят избавиться от полузащитника и уже предложили его одному из английских топ-клубов, об этом рапортует Diario Sport.

По сведениям журналистов, каталонцы планируют продать игрока в «Манчестер Юнайтед» или же использовать его в качестве части сделки по переходу Антони Марсьяля. Французский форвард входит в сферу интересов «Барселоны».

При этом «красные дьяволы» пока не рассматривают вариант с Коутиньо, несмотря на желание «сине-гранатовых» трудоустроить игрока на «Олд Траффорд».

Филиппе имеет опыт выступлений на Туманном Альбионе. На протяжении пяти сезонов он защищал цвета «Ливерпуля».