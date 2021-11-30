Месси не заслуживает «Золотого мяча»! Три футболиста, помимо Левандовски, которые более достойны награды

Аргентинец в седьмой раз стал обладателем самой престижной награды в футболе. В 2021 году впервые за долгое время до самого конца сохранялась интрига – Роберта Левандовски и Лионеля Месси поочерёдно называли фаворитом. Однако 180 журналистов со всего мира всё же решили отдать приз Лео. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, почему победа Месси не имеет ничего общего со справедливостью, а также выделяет тройку футболистов, которые больше заслужили «Золотой мяч», нежели аргентинец.

Для начала разберёмся, почему журналисты отдали предпочтение Месси в его гонке с Левандовски. France Football рекомендует выбирать лучшего игрока на основе трёх критериев. Первый – индивидуальные и командные результаты за 2021 год. Месси забил 41 гол, сделал 17 ассистов, был признан лучшим игроком и бомбардиром Кубка Америки. Аргентинец выиграл Кубок Америки и Кубок Испании. Что сделал Левандовски за это время? Забил 64 гола, сделал 10 ассистов, получил «Золотую бутсу», побил вечный рекорд Герда Мюллера по количеству голов в Бундеслиге. Поляк выиграл Бундеслигу, Суперкубок Германии и клубный чемпионат мира.

Второй критерий – класс футболиста. В учёт берётся талант и честная игра. Никто не спорит с тем, что Месси – самый одарённый футболист на планете. А вот с честной игрой что? В январе в матче за Суперкубок Испании Лео двумя руками ударил футболиста «Атлетика», за что справедливо получил красную карточку. А вот Левандовски в подобной грубости не был замечен – Роберт просто делает свою работу.

Третий критерий – карьера игрока. Оба имеют выдающиеся карьеры. На победу Месси могли повлиять такие факторы, как своевременность и сентиментальность. Многие ждали от Лео первого трофея со сборной Аргентины – и они его дождались. Похоже, именно Кубок Америки и принёс Месси очередной «Золотой мяч». Кроме того, летом к Лео было приковано внимание всей футбольной общественности – о его переходе в «ПСЖ» не говорил только ленивый. Но вот только победа Месси выглядит сомнительной, хотя бы потому что в Париже аргентинец не показывает высокий уровень. В Лиге 1 на его счету всего 1 мяч. Левандовски и Месси – форварды. Их главная задача – забивать голы. И если Роберт со своей задачей справляется стабильно идеально, то у Лео возникли проблемы. Любопытно, что после получения награды Месси обратился к Левандовски, заявив, что тот заслуживает «Золотой мяч». Однако, кроме Левандовски, среди номинантов было ещё три футболиста, которые заслуживают престижную награду больше, чем Месси.

Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»)

Пеп Гвардиола сумел создать в «Ман Сити» мощную атаку, в которой футболисты успешно взаимозаменяют друг друга. Жоау Канселу, Родри и Бернарду Силва периодически выполняют функционал Кевина, но именно благодаря бельгийцу «горожане» играют на невероятном уровне. Если не брать во внимание пенальти и ожидаемые ассисты, по статистике xG (ожидаемые голы) воспитанник «Генка» был лучшим игроком «Сити», хотя по игровому времени был только девятым. Пеп восхищается Кевином и говорит, что прогресс «Сити» – это всё благодаря Де Брюйне. Гениальные решения бельгийца всегда заметны, несмотря на то, что у него не такая яркая роль в команде, как у Месси и Левандовски. В голосовании за «Золотой мяч» Кевин занял лишь 8-е место, но в следующем году его стоит рассматривать в качестве одного из фаворитов.

Жоржиньо («Челси»)

Полузащитник провёл фантастический год. Жоржиньо стал победителем Лиги чемпионов и Евро-2020. И в «Челси», и в сборной Италии Жоржиньо был одним из ключевых игроков, поэтому без него этих побед могло бы и не быть. Когда-то Лэмпард хотел избавиться от него, считая, что бразильский итальянец – дыра в защите. Действительно, раньше Жоржиньо не блистал надёжностью, но сейчас он значительно улучшил статистику в игре без мяча – больше отбирает и перехватывает мяч. В «Челси» просели его показатели передач в финальную треть поля, но с приходом Тухеля на пост главного тренера от опорника и не ждут обостряющих передач. Его задача – контроль и сохранение мяча, выход из-под прессинга через короткий пас. Лишь за футбольный интеллект Жоржиньо достоин «Золотого мяча», а учитывая выигрыш двух самых престижных трофеев 2021 года, шансы у него были хорошие. Итальянец занял высокое третье место в голосовании.

Карим Бензема («Реал»)

Французу уже 33 года, и это тот случай, когда с каждым годом футболист становится только сильнее. Бензема – самый острый и универсальный бомбардир на планете. После ухода Роналду главное оружие «Реала» – Карим. По показателю xG (ожидаемые голы) Бензема нет равных в команде – у ближайшего преследователя Винисиуса меньше более чем в два раза. В сезоне-2021/22 француз выглядит прекрасно – забил 15 мячей в Лиге чемпионов и Ла Лиге. Нападающий «Реала» не только в штрафной полезен, но и в глубине. На протяжении долгого времени Карим не играл в сборной из-за громкого скандала, но Дидье Дешам вернул его в национальную команду, и тот сразу стал забивать важные голы. В голосовании за «Золотой мяч» Карим занял четвёртую позицию.

Владислав АВРАМЕНКО