Месси не заслуживает «Золотого мяча»! Три футболиста, помимо Левандовски, которые более достойны награды

Аргентинец в седьмой раз стал обладателем самой престижной награды в футболе. В 2021 году впервые за долгое время до самого конца сохранялась интрига – Роберта Левандовски и Лионеля Месси поочерёдно называли фаворитом. Однако 180 журналистов со всего мира всё же решили отдать приз Лео. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, почему победа Месси не имеет ничего общего со справедливостью, а также выделяет тройку футболистов, которые больше заслужили «Золотой мяч», нежели аргентинец.
Для начала разберёмся, почему журналисты отдали предпочтение Месси в его гонке с Левандовски. France Football рекомендует выбирать лучшего игрока на основе трёх критериев. Первый – индивидуальные и командные результаты за 2021 год. Месси забил 41 гол, сделал 17 ассистов, был признан лучшим игроком и бомбардиром Кубка Америки. Аргентинец выиграл Кубок Америки и Кубок Испании. Что сделал Левандовски за это время? Забил 64 гола, сделал 10 ассистов, получил «Золотую бутсу», побил вечный рекорд Герда Мюллера по количеству голов в Бундеслиге. Поляк выиграл Бундеслигу, Суперкубок Германии и клубный чемпионат мира.
Второй критерий – класс футболиста. В учёт берётся талант и честная игра. Никто не спорит с тем, что Месси – самый одарённый футболист на планете. А вот с честной игрой что? В январе в матче за Суперкубок Испании Лео двумя руками ударил футболиста «Атлетика», за что справедливо получил красную карточку. А вот Левандовски в подобной грубости не был замечен – Роберт просто делает свою работу.
Третий критерий – карьера игрока. Оба имеют выдающиеся карьеры. На победу Месси могли повлиять такие факторы, как своевременность и сентиментальность. Многие ждали от Лео первого трофея со сборной Аргентины – и они его дождались. Похоже, именно Кубок Америки и принёс Месси очередной «Золотой мяч». Кроме того, летом к Лео было приковано внимание всей футбольной общественности – о его переходе в «ПСЖ» не говорил только ленивый. Но вот только победа Месси выглядит сомнительной, хотя бы потому что в Париже аргентинец не показывает высокий уровень. В Лиге 1 на его счету всего 1 мяч. Левандовски и Месси – форварды. Их главная задача – забивать голы. И если Роберт со своей задачей справляется стабильно идеально, то у Лео возникли проблемы. Любопытно, что после получения награды Месси обратился к Левандовски, заявив, что тот заслуживает «Золотой мяч». Однако, кроме Левандовски, среди номинантов было ещё три футболиста, которые заслуживают престижную награду больше, чем Месси.
Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»)
Пеп Гвардиола сумел создать в «Ман Сити» мощную атаку, в которой футболисты успешно взаимозаменяют друг друга. Жоау Канселу, Родри и Бернарду Силва периодически выполняют функционал Кевина, но именно благодаря бельгийцу «горожане» играют на невероятном уровне. Если не брать во внимание пенальти и ожидаемые ассисты, по статистике xG (ожидаемые голы) воспитанник «Генка» был лучшим игроком «Сити», хотя по игровому времени был только девятым. Пеп восхищается Кевином и говорит, что прогресс «Сити» – это всё благодаря Де Брюйне. Гениальные решения бельгийца всегда заметны, несмотря на то, что у него не такая яркая роль в команде, как у Месси и Левандовски. В голосовании за «Золотой мяч» Кевин занял лишь 8-е место, но в следующем году его стоит рассматривать в качестве одного из фаворитов.
Жоржиньо («Челси»)
Полузащитник провёл фантастический год. Жоржиньо стал победителем Лиги чемпионов и Евро-2020. И в «Челси», и в сборной Италии Жоржиньо был одним из ключевых игроков, поэтому без него этих побед могло бы и не быть. Когда-то Лэмпард хотел избавиться от него, считая, что бразильский итальянец – дыра в защите. Действительно, раньше Жоржиньо не блистал надёжностью, но сейчас он значительно улучшил статистику в игре без мяча – больше отбирает и перехватывает мяч. В «Челси» просели его показатели передач в финальную треть поля, но с приходом Тухеля на пост главного тренера от опорника и не ждут обостряющих передач. Его задача – контроль и сохранение мяча, выход из-под прессинга через короткий пас. Лишь за футбольный интеллект Жоржиньо достоин «Золотого мяча», а учитывая выигрыш двух самых престижных трофеев 2021 года, шансы у него были хорошие. Итальянец занял высокое третье место в голосовании.
Карим Бензема («Реал»)
Французу уже 33 года, и это тот случай, когда с каждым годом футболист становится только сильнее. Бензема – самый острый и универсальный бомбардир на планете. После ухода Роналду главное оружие «Реала» – Карим. По показателю xG (ожидаемые голы) Бензема нет равных в команде – у ближайшего преследователя Винисиуса меньше более чем в два раза. В сезоне-2021/22 француз выглядит прекрасно – забил 15 мячей в Лиге чемпионов и Ла Лиге. Нападающий «Реала» не только в штрафной полезен, но и в глубине. На протяжении долгого времени Карим не играл в сборной из-за громкого скандала, но Дидье Дешам вернул его в национальную команду, и тот сразу стал забивать важные голы. В голосовании за «Золотой мяч» Карим занял четвёртую позицию.
Владислав АВРАМЕНКО
Де Брёйне провалил Евро. Ничем себя не проявил. ЛЧ тоже провалил. Никто из них не заслужил ЗМ.
Левандовски разве что. Но его голы, которые восхваляют не были эффективны. Они не принесли ему победы в ЛЧ и успехов на Евро. Лео же хоть и меньше но были там где надо.
но месси по хорошему не должно быть даже в десятке