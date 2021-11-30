Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 543 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Манчини может возглавить «Манчестер Юнайтед» слухи

30 Ноября 2021 • 18:45 Комментировать (2)

Ральф Рангник будет тренировать «Манчестер Юнайтед» до конца сезона, а летом уступит кресло новому тренеру, перейдя на должность консультанта. The Telegraph на своих страницах сообщает о том, что одним из кандидатов на должность следующего рулевого «красных дьяволов» является Роберто Манчини.

Отмечается, что всё будет зависеть от результата сборной Италии в мартовских стыковых играх. Если итальянцы не попадут на второй чемпионат мира подряд, Роберто Манчини может покинуть тренерский мостик и рассмотреть вариант с трудоустройством на «Олд Траффорд». При этом переговоры может усложнить тот факт, что Манчини ранее работал в «Манчестер Сити». Именно итальянец привёл «горожан» к первому титулу чемпиона в их новейшей истории.

Сборная Италии в полуфинале стыковых игр сыграет против Северной Македонии. В случае победы «скуадра адзурра» сразится с Португалией или Турцией. Португальцев или итальянцев точно не окажется на чемпионате мира.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сборная Италии Роберто Манчини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Zenituwka
30 Ноября 2021 в 20:11
Сочувствую болелам МЮ, если это правда. Просто искренне сочувствую...
Andrey-Suvorov
30 Ноября 2021 в 20:06
Как он работал в Зените, опустив в его в середину таблицы (учитывая, что Семак с минимальным опытом всегда приводит к чемпионству), вызывает сомнения в его компетенции! Дети лучше бы натренеровали! Зенит под его руководством смотрелся, дворовой командой!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
30.11  22:30 Ньюкасл ... Норвич 2.04 3.6 3.7
30.11  23:15 Лидс ... Кристал Пэлас 2.39 3.35 3.1
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Ноября
20:48 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» - «Брентфорд»: прогноз на матч чемпионата Англии – 2 декабря 2021
19:57 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «У «Манчестер Сити» чрезвычайная ситуация в команде, но мы никогда не жалуемся»
18:45 · Англия. Премьер-лига
​Манчини может возглавить «Манчестер Юнайтед» 2 слухи
16:22 · Англия. Премьер-лига
​Карпин не одобрил бы: В «Бёрнли» штрафуют, если в день рождения игрок не приносит сладости
15:59 · Англия. Премьер-лига
​Лимит по-английски: Рангник не может получить разрешение на работу автоматически
15:29 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед»: на игре с «Арсеналом» тренером будет Каррик
13:55 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» оптимистично смотрит на возможность трансфера Рюдигера слухи
13:46 · Англия. Премьер-лига
​Салах: «Игра в Серии А помогла мне»
13:28 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на защитника «Барселоны»
13:18 · Англия. Премьер-лига
​Рангник определил игрока, которого нужно подписать «Манчестер Юнайтед» для прессинга 2 слухи
12:52 · Англия. Премьер-лига
Кепа может воссоединиться с Сарри в «Лацио» слухи
12:13 · Англия. Премьер-лига
Менди назвал свой лучший сейв за «Челси»
11:54 · Англия. Премьер-лига
Роналду не попал в топ-3 «Золотого мяча» впервые с 2010 года 7
11:35 · Англия. Премьер-лига
​Будущее Погба в «Манчестер Юнайтед» может сложиться иначе из-за Рангника 1 слухи
11:17 · Англия. Премьер-лига
«Они не хотят работать»: экс-игрок «МЮ» раскритиковал Марсьяля и Рэшфорда 2
Все новости
Рекомендуем