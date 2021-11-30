Ральф Рангник будет тренировать «Манчестер Юнайтед» до конца сезона, а летом уступит кресло новому тренеру, перейдя на должность консультанта. The Telegraph на своих страницах сообщает о том, что одним из кандидатов на должность следующего рулевого «красных дьяволов» является Роберто Манчини.

Отмечается, что всё будет зависеть от результата сборной Италии в мартовских стыковых играх. Если итальянцы не попадут на второй чемпионат мира подряд, Роберто Манчини может покинуть тренерский мостик и рассмотреть вариант с трудоустройством на «Олд Траффорд». При этом переговоры может усложнить тот факт, что Манчини ранее работал в «Манчестер Сити». Именно итальянец привёл «горожан» к первому титулу чемпиона в их новейшей истории.

Сборная Италии в полуфинале стыковых игр сыграет против Северной Македонии. В случае победы «скуадра адзурра» сразится с Португалией или Турцией. Португальцев или итальянцев точно не окажется на чемпионате мира.