​Карпин не одобрил бы: В «Бёрнли» штрафуют, если в день рождения игрок не приносит сладости

В последнее время тема питания футболистов является горячо обсуждаемой. Валерий Карпин запретил в сборной России сахар, Антонио Конте не позволяет игрокам «Тоттенхэма» употреблять кетчуп и масло… и так далее. А вот в «Бёрнли» политика несколько другая. Дуайт Макнил, которому недавно исполнилось 22 года, рассказал, что игроков команды штрафуют, если в день рождения они приходят на тренировку без сладостей.

При этом футболист «Бёрнли» отметил, что проблем с лишним весом у игроков команды быть не может.

«У нас есть специалисты, которые следят за диетой. Мы каждый день взвешиваемся, у нас измеряют процент жира в организме, так что мы в порядке», - слова Макнила приводит Daily Mail.