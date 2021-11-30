«Реал» рассматривает разные варианты по усилению оборонительной линии, но при этом оптимистично смотрит на возможность трансфера Антонио Рюдигера. Об этом на своих страницах сообщает портал Goal.com.

Отмечается, что Антонио Рюдигер не заинтересован в продлении контракта с «Челси». Футболист хочет перебраться в другой клуб, и у него будет достаточно вариантов. С Рюдигером слухи также связывают «Баварию» и «ПСЖ», так что «Реалу» за немецкого защитника придётся бороться. Впрочем, в Мадриде полны оптимизма в отношении возможной сделки.

Летом Антонио Рюдигер может уйти из «Челси» в статусе свободного агента, выполнив свой пятилетний контракт.