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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» нацелился на защитника «Барселоны»

30 Ноября 2021 • 13:28 Комментировать

Центральный защитник Рональд Араухо может переехать на Туманный Альбион в грядущее трансферное окно. По сообщениям 90min, в переходе игрока каталонской «Барселоны» заинтересован лондонский «Челси».

22-летний уругвайский футболист находится в структуре «сине-гранатовых» с 2018 года. Стороны связаны трудовыми обязательствами до окончания сезона-2022/2023. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Рональда в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Испании защитник провел десять матчей за каталонцев. Араухо отметился одним голом и двумя желтыми карточками.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рональд Араухо
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