«Челси» нацелился на защитника «Барселоны»

Центральный защитник Рональд Араухо может переехать на Туманный Альбион в грядущее трансферное окно. По сообщениям 90min, в переходе игрока каталонской «Барселоны» заинтересован лондонский «Челси».

22-летний уругвайский футболист находится в структуре «сине-гранатовых» с 2018 года. Стороны связаны трудовыми обязательствами до окончания сезона-2022/2023. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Рональда в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Испании защитник провел десять матчей за каталонцев. Араухо отметился одним голом и двумя желтыми карточками.