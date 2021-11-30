Ральф Рангник на временной основе принял «Манчестер Юнайтед». Немецкий специалист будет тренировать команду до конца сезона, после чего перейдёт на должность консультанта клуба.

Как сообщает The Times, Рангник уже определил футболиста, которого «Манчестер Юнайтед» должен подписать в зимнее трансферное окно для реализации его системы прессинга. Речь идёт о хавбеке «РБ Лейпцига» Амаду Хайдара, которого в немецкий клуб приводил сам Рангник.

В контракте 23-летнего Амаду Хайдара прописана сумма отступных в размере 33 миллионов фунтов (около 39 миллионов евро).

При этом отмечается, что в списке Ральфа Рангника есть и другие энергичные игроки для центра поля.