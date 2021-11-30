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Роналду не попал в топ-3 «Золотого мяча» впервые с 2010 года

30 Ноября 2021 • 11:54 Комментировать (5)

В понедельник, 29 ноября, состоялась церемония вручения «Золотого мяча» по итогам 2021 года. Награду в седьмой раз в карьере выиграл аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.

Стоит отметить, что звездный португальский форвард Криштиану Роналду, выступающий за «Манчестер Юнайтед», занял лишь шестое место в опросе. 36-летний нападающий впервые с 2010 года оказался вне топ-3.

Криштиану имеет в своем активе пять «Золотых мячей».

По итогам голосования в 2021 году в тройку лучших вошли Лионель Месси, Роберт Левандовски и Жоржиньо.

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Криштиану Роналду
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
30 Ноября 2021 в 12:28
Он просто попал.... И в Катар попадет... Не на ЧМ, так в Аль-Садд.... По протекции Хави.... Поедет туда вместе с Сантушом.... Будут в Катаре кататься на катамаранах... И, конечно, бубнеть... На пару... " Ну вот мы уже и в Катаре.." .. Главное петуху криокамеру не забыть... И, конечно, своих манчестерских овец.... Будут будить его по утрам на намаз.... О-хо-хо-хо...
Sergo
30 Ноября 2021 в 12:02
И это справедливо!!! Хотя, чем это статус лучшего бомбардира серии А, хуже дворовой Копы?! А больше карлику и негде было светануть...
Nebarsabarsenet
30 Ноября 2021 в 12:16
Дак и в дворовой Копе финал выиграл Ди Мария, а карлик, как всегда, просто гулял по полю))))
Roni
30 Ноября 2021 в 12:17
Хуже) как же? А крупные турниры ? В своём он то стал лучшим. А это как говорится дополнительный бонус. Хочешь ли ты этого или нет)
Nebarsabarsenet
30 Ноября 2021 в 12:38
Чем хуже? Уже давненько ничем. В каком своём, это где дворовые команды играются и где гномик не забил ни одного победного гола? Ну, в таком-то и Дзюба будет лучшим и сомнительно, что гномик им был - тут всё как с ЗМ, по привычке уже)))
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