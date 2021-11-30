Роналду не попал в топ-3 «Золотого мяча» впервые с 2010 года

В понедельник, 29 ноября, состоялась церемония вручения «Золотого мяча» по итогам 2021 года. Награду в седьмой раз в карьере выиграл аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.

Стоит отметить, что звездный португальский форвард Криштиану Роналду, выступающий за «Манчестер Юнайтед», занял лишь шестое место в опросе. 36-летний нападающий впервые с 2010 года оказался вне топ-3.

Криштиану имеет в своем активе пять «Золотых мячей».

По итогам голосования в 2021 году в тройку лучших вошли Лионель Месси, Роберт Левандовски и Жоржиньо.