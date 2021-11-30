Казалось, что Поль Погба совершенно точно покинет «Манчестер Юнайтед». Агент французского полузащитника Мино Райола давно дал понять, что приключение Погба на «Олд Траффорд» подходит к концу. Впрочем, смена главного тренера может изменить ситуацию. Как сообщает The Athletic, Погба воодушевлён возможностью поработать с Ральфом Рангником из-за полученных отзывов об этом специалисте. Судя по всему, Поль не покинет «красных дьяволов» зимой.

Напомним, что Ральф Рангник стал временным тренером «Манчестер Юнайтед» в понедельник. Немец будет работать с командой до конца сезона, а затем перейдёт на должность консультанта.

Действующий контракт Поля Погба с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца текущего сезона.