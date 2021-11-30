«Они не хотят работать»: экс-игрок «МЮ» раскритиковал Марсьяля и Рэшфорда

Известный в прошлом футболист Пол Паркер, поигравший за «Манчестер Юнайтед», критически высказался о нападающих команды Антони Марсьяле и Маркусе Рэшфорде.

«У всех бывают провальные периоды в карьере. Однако, когда мы видим футболистов, не желающих усердно тренироваться, появляются вопросы. Антони и Маркус не хотят работать», - приводит слова эксперта таблоид Daily Mail.

Дуэт нападающих «красных дьяволов» неудачно выступает в первой части сезона-2021/2022. Рэшфорд принял участие в шести матчах Премьер-лиги и отметился двумя голами. На счету Марсьяля лишь один забитый мяч в шести поединках.