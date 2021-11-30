«Интер» интересуется защитником «Челси»

22-летний французский защитник Маланг Сарр, права на которого принадлежат лондонскому «Челси», может сменить Туманный Альбион на Италию.
По сообщениям таблоида The Sun, заполучить игрока в свои ряды намеревается миланский «Интер». Чемпион Серии А планирует арендовать Сарра в зимнее трансферное окно.
Маланг связан контрактными обязательствами с «пенсионерами» до лета 2025 года. Его рыночная стоимость составляет 7,5 миллиона евро.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги защитник принял участие в одном поединке.