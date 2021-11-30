​Закария скорее перейдёт в «Ливерпуль», чем в «Барселону»

25-летний полузащитник Денис Закария, выступающий за мёнхенгладбахскую «Боруссию», в обозримом будущем должен пойти на повышение. Интерес к швейцарцу приписывают целому ряду статусных клубов Европы, в частности «Ливерпулю» и «Барселоне».

Как сообщает El Nacional, Денис Закария скорее окажется на «Энфилде», чем на «Камп Ноу». Перейти в «Ливерпуль» предпочитает сам футболист, плюс английский клуб способен сделать хавбеку куда более привлекательное предложение в финансовом плане. В «Барселоне» же предлагать щедрые суммы футболистам пока не могут из-за финансовых трудностей.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает Дениса Закарию в 27 миллионов евро.