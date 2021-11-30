Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 569 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Закария скорее перейдёт в «Ливерпуль», чем в «Барселону»

30 Ноября 2021 • 10:46 Комментировать

25-летний полузащитник Денис Закария, выступающий за мёнхенгладбахскую «Боруссию», в обозримом будущем должен пойти на повышение. Интерес к швейцарцу приписывают целому ряду статусных клубов Европы, в частности «Ливерпулю» и «Барселоне».

Как сообщает El Nacional, Денис Закария скорее окажется на «Энфилде», чем на «Камп Ноу». Перейти в «Ливерпуль» предпочитает сам футболист, плюс английский клуб способен сделать хавбеку куда более привлекательное предложение в финансовом плане. В «Барселоне» же предлагать щедрые суммы футболистам пока не могут из-за финансовых трудностей.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает Дениса Закарию в 27 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Барселона Боруссия Мёнхенгладбах Денис Закария Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
30.11  22:30 Ньюкасл ... Норвич 2.04 3.6 3.7
30.11  23:15 Лидс ... Кристал Пэлас 2.39 3.35 3.1
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Ноября
12:52 · Англия. Премьер-лига
Кепа может воссоединиться с Сарри в «Лацио» слухи
12:13 · Англия. Премьер-лига
Менди назвал свой лучший сейв за «Челси»
11:54 · Англия. Премьер-лига
Роналду не попал в топ-3 «Золотого мяча» впервые с 2010 года 5
11:35 · Англия. Премьер-лига
​Будущее Погба в «Манчестер Юнайтед» может сложиться иначе из-за Рангника 1 слухи
11:17 · Англия. Премьер-лига
«Они не хотят работать»: экс-игрок «МЮ» раскритиковал Марсьяля и Рэшфорда
11:07 · Англия. Премьер-лига
«Интер» интересуется защитником «Челси»
10:46 · Англия. Премьер-лига
​Закария скорее перейдёт в «Ливерпуль», чем в «Барселону»
10:32 · Англия. Премьер-лига
​Абрамович впервые за три года посетил «Стэмфорд Бридж»
10:08 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» претендует на полузащитника сборной Англии
09:49 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин: «Роналду вернулся в «МЮ» ради победы в Лиге чемпионов» 1
09:32 · Англия. Премьер-лига
Названа очередная трансферная цель «Ньюкасла»
09:23 · Англия. Премьер-лига
​Рангник не сможет руководить «Манчестер Юнайтед» на матче с «Арсеналом»
08:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» предложит Марезу улучшенный контракт
08:42 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» фигурирует в расследовании по поводу возможного отмывания денег в «Ювентусе» слухи
08:26 · Англия. Премьер-лига
Линекер - о «Золотом мяче» Месси: «Великолепная семёрка» 3
Все новости
Рекомендуем