​Абрамович впервые за три года посетил «Стэмфорд Бридж»

Владелец «Челси» Роман Абрамович впервые с 2018 года посетил матч команды на родном «Стэмфорд Бридж». Об этом на своих страницах пишет The Telegrpah. Российский миллиардер присутствовал на игре «Челси» против «Манчестер Юнайтед» в воскресенье, 28 ноября. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Из-за проблем с рабочей визой Роман Абрамович мог воочию наблюдать за игрой «Челси» только в других странах. До воскресенья владелец лондонского клуба в последний раз посещал игру команды в мае. Это был финал Лиги чемпионов в Порту, в котором «Челси» обыграл «Манчестер Сити» с результатом 1:0.