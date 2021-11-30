«Ливерпуль» претендует на полузащитника сборной Англии

Хавбек сборной Англии Келвин Филлипс, выступающий на клубном уровне за «Лидс», пользуется спросом среди топ-клубов Премьер-лиги.

Как сообщается на страницах Todofichajes, подписать опорного полузащитника желает «Ливерпуль». Не исключено, что мерсисайдцы предпримут попытку заполучить игрока в январское трансферное окно. Рыночная стоимость Келвина оценивается в 40 миллионов евро, а его трудовой договор с «павлинами» рассчитан до лета 2024 года.

Ранее в СМИ ходили слухи об интересе к Филлипсу со стороны грандов из Манчестера.

В этом сезоне АПЛ полузащитник провел десять матчей и отдал один ассист.