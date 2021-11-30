Рой Кин: «Роналду вернулся в «МЮ» ради победы в Лиге чемпионов»

Экс-капитан «МЮ» Рой Кин, который в настоящий момент является футбольным тренером, поделился мнением о целях португальца Криштиану Роналду. Минувшим летом 36-летний бомбардир вернулся в манкунианский клуб, заключив двухлетнее трудовое соглашение.

«КриРо вернулся ради триумфа в Лиге чемпионов. «МЮ» уже смог выйти в 1/8 финала. Для этого им не хватало такого футболиста, как Роналду», - приводит слова специалиста Sky Sports.

Криштиану отметился шестью забитыми мячами в пяти поединках групповой стадии Лиги чемпионов. «Манчестер Юнайтед» набрал десять очков и гарантировал себе досрочный выход в плей-офф турнира.