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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рой Кин: «Роналду вернулся в «МЮ» ради победы в Лиге чемпионов»

30 Ноября 2021 • 09:49 Комментировать (1)

Экс-капитан «МЮ» Рой Кин, который в настоящий момент является футбольным тренером, поделился мнением о целях португальца Криштиану Роналду. Минувшим летом 36-летний бомбардир вернулся в манкунианский клуб, заключив двухлетнее трудовое соглашение.

«КриРо вернулся ради триумфа в Лиге чемпионов. «МЮ» уже смог выйти в 1/8 финала. Для этого им не хватало такого футболиста, как Роналду», - приводит слова специалиста Sky Sports.

Криштиану отметился шестью забитыми мячами в пяти поединках групповой стадии Лиги чемпионов. «Манчестер Юнайтед» набрал десять очков и гарантировал себе досрочный выход в плей-офф турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Рой Кин
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Комментарии (1)
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Alex1972
30 Ноября 2021 в 12:38
Конечно.... Турин подтвердит.... Хе-хе-хе..
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