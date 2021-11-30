Названа очередная трансферная цель «Ньюкасла»

«Ньюкасл» готовится к серьезной закупке в зимнее трансферное окно. Богатые владельцы клуба намерены усилить состав команды, чтобы избежать вылета в Чемпионшип по итогам сезона-2021/2022.

Согласно сведениям Chronicle Live, очередной трансферной целью «сорок» стал полузащитник сборной Португалии Ренату Саншеш, права на которого принадлежат французскому «Лиллю». Аутсайдер АПЛ предпримет попытку оформить переход хавбека в январское трансферное окно.

24-летний португалец связан контрактными обязательствами с «догами» до середины 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.