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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Названа очередная трансферная цель «Ньюкасла»

30 Ноября 2021 • 09:32 Комментировать

«Ньюкасл» готовится к серьезной закупке в зимнее трансферное окно. Богатые владельцы клуба намерены усилить состав команды, чтобы избежать вылета в Чемпионшип по итогам сезона-2021/2022.

Согласно сведениям Chronicle Live, очередной трансферной целью «сорок» стал полузащитник сборной Португалии Ренату Саншеш, права на которого принадлежат французскому «Лиллю». Аутсайдер АПЛ предпримет попытку оформить переход хавбека в январское трансферное окно.

24-летний португалец связан контрактными обязательствами с «догами» до середины 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ренату Саншеш
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30.11  22:30 Ньюкасл ... Норвич 2.04 3.6 3.7
30.11  23:15 Лидс ... Кристал Пэлас 2.39 3.35 3.1
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