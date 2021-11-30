«Манчестер Сити» предложит Марезу улучшенный контракт

Боссы «Манчестер Сити» готовы предложить атакующему полузащитнику Рияду Марезу новое трудовое соглашение с повышением заработной платы. Таким образом «горожане» хотят положить конец слухам о возможном уходе алжирского вингера.

По данным таблоида The Sun, чемпион Англии намерен продлить контракт с игроком на один год – до окончания сезона-2023/2024. Согласно новому контракту, его оклад увеличится до 188 тысяч евро в неделю. В настоящий момент он получает 140 тысяч.

Ранее появилась информация об интересе к Рияду со стороны каталонской «Барселоны».

Марез играет за «Сити» с 2018 года. В этом сезоне АПЛ на его счету два гола и ассист в десяти матчах.